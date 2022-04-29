Косметолог Грибель назвала причины шелушения кожи

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Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач семейной медицины, дерматолог-косметолог Виктория Грибель рассказала о причинах шелушения кожи.
Косметолог Грибель назвала причины шелушения кожи
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К внешним причинам относится недостаток влаги — из-за морозной и ветреной погоды, сильного влияния солнца, сухого воздуха в отопительный сезон, сказала она в беседе с Life.ru.

Проблемы с кожей могут быть также связаны с аллергией. Это может быть вызвано компонентами косметики либо, что чаще всего, цветением растений, продуктами питания, лекарственными средствами.

Ещё одной причиной шелушения является нехватка витаминов, гиповитаминоз. Грибель призвала не забывать про разнообразное и сбалансированное питание, а также витаминно-минеральные комплексы.

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