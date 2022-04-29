В России предложили отказаться от рекомендаций ВОЗ при закупке лекарств

В России предложили принять законопроект о штрафах за ввоз и реализацию незарегистрированных иностранных препаратов, рекомендованных ВОЗ.

Как сообщают «Известия», Госдума 17 мая может принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ предполагает поправку, согласно которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы ВОЗ.

«Проектом закона предлагается уточнить перечень оснований, в соответствии с которыми реализация или ввоз незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий не влечёт административную ответственность», — говорится в документе.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниила Бессарабова, в России уже действует серьёзная система лекарственных средств. Он отметил, что все эти достаточно жёсткие нормы соблюдаются контролирующими структурами.

«Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт», — добавил Бессарабов.

Правовое управление Госдумы уже дало положительное заключение на документ.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллу Самойлову взять под личный контроль обеспечение регионов лекарствами.

Он также заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.