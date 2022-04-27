Мишустин поручил главе Росздравнадзора контролировать обеспечение регионов лекарствами
- РИА Новости
«Просьба под личный контроль поставить, в первую очередь, возможности обеспечения лекарственными препаратами наших регионов как раз с использованием той самой информационной системы, о которой вы рассказали так подробно», — приводит РИА Новости слова Мишустина.
Он также поручил контролировать соответствие препаратов требованиям безопасности и качества.
Ранее Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с ценами на лекарства в России достаточно стабильная.