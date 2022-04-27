Мишустин поручил главе Росздравнадзора контролировать обеспечение регионов лекарствами

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Премьер-министр Михаил Мишустин попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллу Самойлову взять под личный контроль обеспечение регионов лекарствами.
Мишустин поручил главе Росздравнадзора контролировать обеспечение регионов лекарствами
  • РИА Новости

«Просьба под личный контроль поставить, в первую очередь, возможности обеспечения лекарственными препаратами наших регионов как раз с использованием той самой информационной системы, о которой вы рассказали так подробно», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Он также поручил контролировать соответствие препаратов требованиям безопасности и качества.

Ранее Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с ценами на лекарства в России достаточно стабильная.

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