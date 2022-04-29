ТАСС: рыболовные компании России ушли в простой из-за из-за риска провокаций в море

Российские организации рыбохозяйственного комплекса вынуждены ограничить или прекратить деятельность в Азовском море из-за возможных угроз и провокаций, следует из проекта постановления кабмина о распределении межбюджетных трансфертов таким организациям в 2022 году.

Документ имеется в распоряжении ТАСС.

«Как следствие, предприятия несут убытки из-за простоев. Проектом постановления предлагается в целях сохранения финансовой устойчивости указанных организаций частично компенсировать им издержки, связанные с их обязательствами по выплате заработной платы, налоговыми отчислениями в бюджеты бюджетной системы РФ», — говорится в тексте проекта постановления.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

По информации Минобороны России, ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин.