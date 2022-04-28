В Крыму выявили 64 случая COVID-19 за сутки

В Крыму выявили 64 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Всего выявлено 181 562 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 101 человек, за весь период — 174 022», — заявили в ведомстве.

В целом в России за минувшие 24 часа зафиксировали 7681 случай коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.