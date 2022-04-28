В Пермском крае зарегистрировали 165 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 165 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 366 461.

В краевых стационарах на лечении находится 401 пациент, в том числе 45 — в тяжёлом состоянии.

Также стало известно, что в Челябинской области за минувшие 24 часа выявили 182 случая COVID-19, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Выписаны 179 жителей.

Под присмотром врачей в настоящее время находятся 3306 жителей Южного Урала.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.