В Оренбургской области выявили 77 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 77 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 214 954. За минувшие 24 часа вылечились 118 жителей, всего — 209 114.

Также стало известно, что в Хабаровском крае продолжают сокращать коечный фонд для пациентов с COVID-19, передаёт transsibinfo.com. К настоящему времени в 15 учреждениях развёрнуто 564 койки.

Загруженность коечного фонда оценивается в 70%.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.