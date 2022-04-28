В Кемеровской области зарегистрировали 119 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 119 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 102 жителя.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в регионе заболел 161 471 человек, вылечились 157 396.

На домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах находятся 1768 пациентов.

Также стало известно, что в Омской области отменили два антикоронавирусных ограничения, передаёт gorod55.ru со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации. Речь идёт о запрете на курение кальянов в кафе и ресторанах и запрете на посещение детьми ТЦ без сопровождения родителей.

Запрет на проведение массовых мероприятий продлён до 31 мая.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.