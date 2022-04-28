В Удмуртии выявили 45 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 45 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 27 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением находятся 2774 пациента с лёгким течением заболевания, 129 — в состоянии средней тяжести и 19 — в тяжёлом.

За минувшие 24 часа выздоровели 52 жителя республики.

Общее число заболевших в регионе достигло 165 754, вылечившихся — 161 216, передаёт izhlife.ru.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.