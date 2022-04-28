Психиатр Жесткова оценила идею изменить закон о психиатрической помощи
«На самом деле определённый контроль, определённое наблюдение за пациентами с психическими расстройствами в диспансерах осуществляется уже», — рассказала специалист.
По её словам, в настоящее время существует группа диспансерного наблюдения, врачи-психиатры контролируют приём препаратов и посещения врача пациентами.
«Реформа такая уже давно произведена. Как врач, работающий на территории Москвы, могу сказать, что все пациенты, которые страдают психическими расстройствами, обязательно получают бесплатную психиатрическую помощь не только в диспансере... Они осматриваются на дому — для этого существует много служб», — пояснила эксперт.
Ранее в России предложили изменить закон о психиатрической помощи.
Отмечается, что, согласно инициативе, наблюдение будет осуществляться не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых подобное поведение возможно.