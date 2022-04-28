Психиатр Жесткова оценила идею изменить закон о психиатрической помощи

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Врач-психиатр Елизавета Жесткова в беседе с RT прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец внести изменения в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» для контроля за людьми с нарушениями психики, которые могут быть потенциально опасны для окружающих.

«На самом деле определённый контроль, определённое наблюдение за пациентами с психическими расстройствами в диспансерах осуществляется уже», — рассказала специалист.

По её словам, в настоящее время существует группа диспансерного наблюдения, врачи-психиатры контролируют приём препаратов и посещения врача пациентами.

«Реформа такая уже давно произведена. Как врач, работающий на территории Москвы, могу сказать, что все пациенты, которые страдают психическими расстройствами, обязательно получают бесплатную психиатрическую помощь не только в диспансере... Они осматриваются на дому — для этого существует много служб», — пояснила эксперт.

Ранее в России предложили изменить закон о психиатрической помощи.

Отмечается, что, согласно инициативе, наблюдение будет осуществляться не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых подобное поведение возможно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить