Психиатр Жесткова оценила идею изменить закон о психиатрической помощи

Врач-психиатр Елизавета Жесткова в беседе с RT прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец внести изменения в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» для контроля за людьми с нарушениями психики, которые могут быть потенциально опасны для окружающих.

«На самом деле определённый контроль, определённое наблюдение за пациентами с психическими расстройствами в диспансерах осуществляется уже», — рассказала специалист.

По её словам, в настоящее время существует группа диспансерного наблюдения, врачи-психиатры контролируют приём препаратов и посещения врача пациентами.

«Реформа такая уже давно произведена. Как врач, работающий на территории Москвы, могу сказать, что все пациенты, которые страдают психическими расстройствами, обязательно получают бесплатную психиатрическую помощь не только в диспансере... Они осматриваются на дому — для этого существует много служб», — пояснила эксперт.

Ранее в России предложили изменить закон о психиатрической помощи.

Отмечается, что, согласно инициативе, наблюдение будет осуществляться не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых подобное поведение возможно.