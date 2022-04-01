Психиатр Додица назвал признаки нарушенного психоэмоционального состояния

Психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

«Для того чтобы понять, нарушено ли ваше психоэмоциональное состояние, нужно обратить внимание на наличие у вас следующих симптомов: бессонница, повышенная тревога, беспокойство, раздражительность», — рассказал он в беседе с ФАН.

Додица рекомендовал обращаться к врачу при появлении подобных симптомов.

«Например, человек утром просыпается, а его ничего не радует, постоянные мысли негативного формата — вот в этом случае уже стоит обратиться к специалисту для того, чтобы данное состояние не ухудшилось», — пояснил он.

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