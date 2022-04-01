Психиатр Додица назвал признаки нарушенного психоэмоционального состояния

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Психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.
Психиатр Додица назвал признаки нарушенного психоэмоционального состояния
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«Для того чтобы понять, нарушено ли ваше психоэмоциональное состояние, нужно обратить внимание на наличие у вас следующих симптомов: бессонница, повышенная тревога, беспокойство, раздражительность», — рассказал он в беседе с ФАН.

Додица рекомендовал обращаться к врачу при появлении подобных симптомов.

«Например, человек утром просыпается, а его ничего не радует, постоянные мысли негативного формата — вот в этом случае уже стоит обратиться к специалисту для того, чтобы данное состояние не ухудшилось», — пояснил он.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News  дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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