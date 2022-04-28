В России предложили изменить закон о психиатрической помощи

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» для контроля за людьми с нарушениями психики, которые могут быть потенциально опасны для окружающих.

Копии обращений на имя министра здравоохранения и главы комитета Госдумы по охране здоровья имеются в распоряжении RT.

Как пояснила Волынец, в России в обязательном порядке предусмотрено регулярное наблюдение лишь за теми больными, которые ранее вели себя агрессивно.

При этом, отметила она, есть ряд заболеваний, которые в развитии могут быть потенциально опасными для окружающих.

Детский омбудсмен подчеркнула, что такие пациенты нуждаются в контроле в целях сохранения жизни и здоровья граждан.

Поэтому, по её мнению, необходимо внести поправки в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании».

Важно расширить его действие с помощью утверждения списка потенциально опасных для окружающих заболеваний, при наличии которых будет введён контроль за подобными людьми, объяснила собеседница RT.

Таким образом, наблюдение будет осуществляться не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых подобное поведение возможно.

«После внесения вышеуказанных изменений в закон в случае неявки больного на очередной назначенный лечащим врачом контрольный приём в его отношении будет применён розыск и принудительный привод в медучреждение — так же, как это сейчас установлено в отношении тех психически больных, социальная опасность которых уже установлена», — говорится в тексте обращения.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что предполагаемый убийца трёх человек в детском саду в Ульяновской области состоит на учёте как психически больной.

26 апреля вооружённый мужчина ворвался в детский сад под Ульяновском. По словам источника, застрелены двое детей и воспитательница. Нападавший покончил с собой.