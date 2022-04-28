Эндокринолог Шестакова рассказала, что ожирение не всегда может приводить к диабету

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Заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова рассказала, что ожирение не всегда приводит к диабету и в этом случае называется метаболически здоровым.
Эндокринолог Шестакова рассказала, что ожирение не всегда может приводить к диабету
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«Человек может больше 30 лет жить с избытком массы тела, в то же время диабета у него не наблюдается. Такое ожирение условно называют метаболически здоровым. И всё же термин неточный, потому что какие-то метаболические нарушения при ожирении всегда бывают. Я говорю об ожирении, свободном от диабета», — уточнила она в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом врач добавила, что многолетнее изучение различий между людьми с ожирением и развившимся диабетом, а также без него показало, что на риски в значительной степени влияет генетическая предрасположенность.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедлить старение после 50 лет.

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