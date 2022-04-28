Главврач Папышева рассказала о работе столичной больницы имени Юдина

Главный врач больницы им. Юдина в Москве Ольга Папышева рассказала, что модернизация медучреждения не прекращалась даже в период пандемии коронавируса.

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что произошедшие изменения подняли на уровень мировой медицины работу больницы.

«На базе клиники функционирует нефрологический центр. Он создан на базе отделений нефрологии и гемодиализа, где получали помощь в основном амбулаторные пациенты. Специалисты центра работают на новом оборудовании, по современным протоколам. Помощь оказывается сложным пациентам, тем, кто очень долго или пожизненно получает заместительную терапию», — сказала Папышева.

По её словам, опытнейшие хирурги с помощью высокотехнологичных операций помогают пациентам с тяжёлыми заболеваниями.

«Например, недавно у нас родила пациентка, у которой обе почки не работают больше десяти лет. Вероятность стать матерью у таких женщин близка к нулю... Нефрологи, врачи гемодиализного центра и акушеры-гинекологи помогли свершиться чуду: сохранить беременность и даже добиться, чтобы здоровье пациентки не ухудшилось. Малышка родилась совершенно здоровой», — отметила главврач.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели 5 млн лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта за два прошедших года.