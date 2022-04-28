Депутат Занко прокомментировала идею удвоить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

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Дарья Ускова
Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова увеличить в два раза размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Депутат Занко прокомментировала идею удвоить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

«Конечно, мы заботимся о ветеранах Великой Отечественной войны, и это не только денежные выплаты, которые предоставляются и постоянно, и в определённые периоды, и в честь праздников... Мы, конечно, всегда за такие инициативы», — рассказала парламентарий.

По её словам, данный вопрос также необходимо проработать с правительством Российской Федерации.

Ранее депутат Милонов выступил с предложением увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны.

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