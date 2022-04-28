Депутат Занко прокомментировала идею удвоить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
- РИА Новости
«Конечно, мы заботимся о ветеранах Великой Отечественной войны, и это не только денежные выплаты, которые предоставляются и постоянно, и в определённые периоды, и в честь праздников... Мы, конечно, всегда за такие инициативы», — рассказала парламентарий.
По её словам, данный вопрос также необходимо проработать с правительством Российской Федерации.
Ранее депутат Милонов выступил с предложением увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны.