В Тверской области увеличили размер выплат ко Дню Победы

На заседании бюджетной комиссии Тверской области обсудили обеспечение финансирования единовременных региональных выплат ко Дню Победы в 2022 году.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Поддержку получат 68 053 человека.

До 15 тыс. рублей увеличен размер выплат для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак.

По 5 тыс. рублей выплатят труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области рассказали о работе по предоставлению мер соцподдержки в феврале.