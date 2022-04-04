В Тверской области увеличили размер выплат ко Дню Победы

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На заседании бюджетной комиссии Тверской области обсудили обеспечение финансирования единовременных региональных выплат ко Дню Победы в 2022 году.
В Тверской области увеличили размер выплат ко Дню Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Поддержку получат 68 053 человека.

До 15 тыс. рублей увеличен размер выплат для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак.

По 5 тыс. рублей выплатят труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области рассказали о работе по предоставлению мер соцподдержки в феврале.

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