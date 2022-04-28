Депутат Бессараб поддержала идею об увеличении размеров выплат для ветеранов ВОВ

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова увеличить в два раза размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Депутат Бессараб поддержала идею об увеличении размеров выплат для ветеранов ВОВ
  • РИА Новости

Депутат заявила о полной поддержке данной инициативы.

«Думаю, нужно в обязательном порядке обеспечить всем необходимым наших ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе тружеников тыла и непосредственных участников военных действий. Это не вызывает вообще никаких сомнений», — сообщила Бессараб.

При этом она отметила необходимость финансово-экономического обоснования и указания источника выделения средств при разработке и подготовке подобных мер.

Ранее в Госдуме было предложено удвоить все денежные выплаты для живущих ветеранов-фронтовиков, блокадников и иных лиц, внёсших свой посильный вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

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