Росздравнадзор оценил ситуацию с поиском новых логистических путей для поставки лекарств

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что краткосрочный дефицит некоторых препаратов в российских аптеках может возникать из-за поиска новых логистических путей или задержек на границе.

«По данным Росздравнадзора, никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано. Кроме того, количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается. Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов», — отметили в ведомстве.

Вместе с этим в Росздравнадзоре сообщили, что временная краткосрочная дефектура некоторых препаратов «может возникать из-за поиска новых логистических путей и задержек при прохождении товара через границы».

«Тем не менее во избежание возможных непредвиденных проблем с лекарственным обеспечением пациентов принято решение проводить упреждающие встречи контролирующего органа со всеми участниками фармрынка на регулярной основе», — добавили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.