Кардиолог Грачёв перечислил обследования при повышенном артериальном давлении

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, академик АМТН Андрей Грачёв рассказал, какие обследования следует пройти при повышенном артериальном давлении.

«Во-первых, стоит отметить, что при обследовании практически любого кардиологического пациента проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические и коагулологические исследования (коагулограмма) крови, а также некоторые дополнительные исследования», — сказал кардиолог в разговоре с «Известиями».

По его словам, когда речь идёт об обследовании пациентов с повышенным артериальным давлением, важно провести углублённое обследование параметров биохимии крови.

Так, для оценки факторов сердечно-сосудистого риска проводятся исследования на креатинин, глюкозу (гликозилированный гемоглобин), холестерин и его фракции, триглицериды, мочевую кислоту, гомоцистеин, а также уровни электролитов плазмы (калий, натрий, магний).

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