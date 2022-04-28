Кардиолог Грачёв перечислил обследования при повышенном артериальном давлении

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Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, академик АМТН Андрей Грачёв рассказал, какие обследования следует пройти при повышенном артериальном давлении.
Кардиолог Грачёв перечислил обследования при повышенном артериальном давлении
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«Во-первых, стоит отметить, что при обследовании практически любого кардиологического пациента проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические и коагулологические исследования (коагулограмма) крови, а также некоторые дополнительные исследования», — сказал кардиолог в разговоре с «Известиями».

По его словам, когда речь идёт об обследовании пациентов с повышенным артериальным давлением, важно провести углублённое обследование параметров биохимии крови.

Так, для оценки факторов сердечно-сосудистого риска проводятся исследования на креатинин, глюкозу (гликозилированный гемоглобин), холестерин и его фракции, триглицериды, мочевую кислоту, гомоцистеин, а также уровни электролитов плазмы (калий, натрий, магний).

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков в беседе с URA.RU высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.

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