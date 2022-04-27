В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 3350 подростков

В Татарстане прививку от коронавируса сделали около 3350 подростков, второй компонент вакцины получили более 2,5 тыс.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на главного внештатного специалиста по эпидемиологии и иммунопрофилактике Министерства здравоохранения региона Дмитрия Лопушова.

По его словам, в целом в республику поступила вакцина на 6 тыс. подростков.

«Вакцинация продолжается. Желающие есть», — цитирует Лопушова inkazan.ru.

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.