В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 3350 подростков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на главного внештатного специалиста по эпидемиологии и иммунопрофилактике Министерства здравоохранения региона Дмитрия Лопушова.
По его словам, в целом в республику поступила вакцина на 6 тыс. подростков.
«Вакцинация продолжается. Желающие есть», — цитирует Лопушова inkazan.ru.
Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.