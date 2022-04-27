В Ростовской области подтвердили 161 случай COVID-19 за сутки

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В Ростовской области подтвердили 161 случай COVID-19 за последние сутки.
В Ростовской области подтвердили 161 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 372,4 тыс. Показатель заболеваемости составляет 8,8% на 100 тыс. населения.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 7705 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.

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