В Татарстане зарегистрировали 224 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 224 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 143 971. Вылечился 137 861 житель, включая 226 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 510 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Выписаны 626 жителей.

С начала пандемии в городе заболели 1 517 882 человека, выздоровели 1 млн 479 тыс.

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.