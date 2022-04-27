В Удмуртии выявили 47 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 47 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 24 жителя.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2790 пациентов, в ковидных центрах — 147 пациентов в состоянии средней тяжести, 19 в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 49 человек.

Также стало известно, что в Пермском крае продлили коронавирусные ограничения, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Масочный режим и другие меры будут действовать в регионе до 31 мая.

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.