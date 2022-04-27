Сосед рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в детсаду в Ульяновской области

Анатолий Лавров рассказал о своём соседе — мужчине, устроившем стрельбу в одном из детсадов в Ульяновской области.

«Он странный какой-то такой человек, неприятный. Родителей знаю и его знаю», — заявил Лавров в беседе с Пятым каналом.

По его словам, мужчина жил недалеко от детсада и хорошо знал обстановку.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

СК России возбудил дело по статье об убийстве.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, предполагаемый убийца трёх человек в детском саду в Ульяновской области состоял на учёте как психически больной.

Как передавало URA.RU, в Челябинской области усилят охрану образовательных учреждений.