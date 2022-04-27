В Ульяновской области рассказали о состоянии получившей ранение воспитательницы
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
В ведомстве отметили, что пациентке «при необходимости оказывается вся помощь».
Карпова получила ранение во вторник, 26 апреля, во время стрельбы в «Рябинке».
Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.
Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.
СК России возбудил дело по статье об убийстве.
Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, предполагаемый убийца трёх человек в детском саду в Ульяновской области состоял на учёте как психически больной.
Как передавало URA.RU, в Челябинской области усилят охрану образовательных учреждений.