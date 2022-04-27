Кравцов: безопасность школ и детсадов была усилена после трагедии в Ульяновской области

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что после трагедии в Ульяновской области по всей стране усилена безопасность школ и детских садов.

«У нас усилена безопасность школ и детских садов, я дал соответствующие поручения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство образования и науки Амурской области заявило, что детские сады и школы региона проверят после трагедии в Ульяновской области.

26 апреля сообщалось, что житель Ульяновской области с ружьём напал на детский сад в посёлке Вешкайма. Мужчина застрелил воспитателя и двоих детей. Другая педагог пострадала — женщину с пулевым ранением руки доставили в местную больницу. Возбуждено уголовное дело.