Кравцов: безопасность школ и детсадов была усилена после трагедии в Ульяновской области

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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что после трагедии в Ульяновской области по всей стране усилена безопасность школ и детских садов.
Кравцов: безопасность школ и детсадов была усилена после трагедии в Ульяновской области
  • РИА Новости

«У нас усилена безопасность школ и детских садов, я дал соответствующие поручения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство образования и науки Амурской области заявило, что детские сады и школы региона проверят после трагедии в Ульяновской области.

26 апреля сообщалось, что житель Ульяновской области с ружьём напал на детский сад в посёлке Вешкайма. Мужчина застрелил воспитателя и двоих детей. Другая педагог пострадала — женщину с пулевым ранением руки доставили в местную больницу. Возбуждено уголовное дело. 

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