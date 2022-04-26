Расстрел в детском саду: что известно о трагедии в Ульяновской области

Житель Ульяновской области с ружьём напал на детский сад в посёлке Вешкайма. Мужчина застрелил воспитателя и двоих детей, а после покончил с собой. Ещё один педагог пострадала — женщину с пулевым ранением руки доставили в местную больницу. Возбуждено уголовное дело. По имеющимся данным, оружие 26-летний стрелок отнял у пожилого соседа-охотника, мужчину нашли убитым на свалке неподалёку от детсада, где произошла бойня.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в детском саду посёлка Вешкайма в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Жертвами стрелка стали воспитательница и двое детей: шестилетняя девочка и пятилетний мальчик. Ещё одна сотрудница детсада получила ранение.

По данным источников RT в правоохранительных органах, нападение совершил 26-летний местный житель Руслан Ахтямов. 26 апреля в 13:05 он пришёл к детсаду «Рябинка» с ружьём Иж-27 в руках.

Первой с ним столкнулась помощница воспитателя Елена Карпова — она убиралась на крыльце детсада, когда мужчина появился и выстрелил ей в руку. Пострадавшая пыталась предупредить коллег и подопечных о нападении и сказала, чтобы они спрятались на втором этаже.

Тем временем мужчина вошёл в здание, его попыталась остановить воспитатель Ольга Митрофанова. Она стала первой жертвой Ахтямова. Расправившись с педагогом, стрелок зашёл в спальню, где находились маленькие дети, и убил двоих воспитанников детсада, после чего сел на одну из кроватей и покончил с собой.

Прибывшие на место происшествия полицейские вывели всех из здания, после трагедии также был эвакуирован второй детский сад в посёлке. У напавшего на «Рябинку» мужчины изъяли ружьё Иж-27, зарегистрированное на 68-летнего жителя Вешкаймы Александра Дронина.

Один из жителей посёлка рассказал RT, что его четырёхлетний внук был в детском саду, когда произошло нападение. В момент стрельбы мальчик находился в другом крыле здания.

«Позвонила жена, сказала, что тут случилось. Я сразу побежал сюда, уже было много народу, моя дочь приехала за внуком. Началась эвакуация, родителей пускали по одному, они выводили детей. Мы забрали внука, он был не то что напуган, но, сами понимаете, народу много, ну и в силу возраста не совсем он всё понимает», — рассказал мужчина.

Собеседник RT добавил, что знал Александра Дронина — владельца ружья, из которого стрелял злоумышленник. По словам мужчины, Дронин когда-то возглавлял местный колхоз.

Изначально СМИ писали, что нападавшим, вероятно, был именно Дронин, которому принадлежало ружьё. Источники «Интерфакса» сообщали, что оружие приобреталось легально и было зарегистрировано владельцем. Но человек, устроивший расстрел в детсаду, не подходил под описание 68-летнего пенсионера.

Вскоре нападавший был опознан матерью, которая узнала сына — 26-летнего Руслана Ахтямова — по одежде на фото с места происшествия, появившихся в соцсетях. Сейчас с женщиной работают следователи.

Правоохранительные органы также занялись поисками Александра Дронина, которому принадлежало ружьё. Его «Нива» пропала, а сам пенсионер не выходил на связь, и вскоре сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело с огнестрельными ранениями на свалке в лесополосе неподалёку от детсада, который расстрелял Ахтямов.

Оказалось, что в день нападения на детсад «Рябинка» Александр Дронин на своей «Ниве» поехал в лес вместе с соседом — отцом Руслана Ахтямова. Руслан отправился с ними. Мужчины планировали пострелять в лесу из охотничьего ружья Дронина — опытного охотника.

По предварительной версии, в лесу Ахтямов-младший завладел оружием и застрелил пенсионера, после чего избавился от трупа и направился в детсад в Вешкайме, где совершил массовое убийство.

Отца Руслана Ахтямова, который, предположительно, ездил в лес вместе с сыном и Александром Дрониным, пока не могут найти. Полицейские не исключают, что мужчина тоже убит.

О мотивах Ахтямова пока ничего не известно. По данным местных СМИ, он жил неподалёку от места преступления — на улице 50 лет СССР, там же располагается и детский сад «Рябинка».

По некоторым данным, Руслан Ахтямов состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, а его знакомые рассказали местным журналистам, что тот был замкнутым, закрытым человеком.

Помощь семьям погибших

Из-за трагедии в Вешкайме губернатор Ульяновской области Алексей Русских срочно прервал рабочую поездку в Ташкент и первым же рейсом отправился в Ульяновск, о чём сообщил в своём аккаунте «ВКонтакте». Глава региона выразил свои соболезнования семьям убитых и пообещал оказать помощь всем пострадавшим в результате трагедии.

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«Сейчас на месте работают все оперативные службы. По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи.

На место выехали заместители губернатора Игорь Эдель и Александр Коробко, вместе с ними работают руководители профильных ведомств. Срочно прервал рабочую поездку на «Иннопром» в Ташкенте, вылетаю ближайшим рейсом в Ульяновск», — сообщил Русских.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также выразила соболезнования в связи с трагедией в Вешкайме. В своём Telegram-канале омбудсмен рассказала о состоянии младшего воспитателя детсада Елены Карповой, попавшей в больницу после нападения Руслана Ахтямова.

«Пострадавшая находится в приёмном покое районной больницы с переломом обеих костей предплечья, огнестрельным (дробь) ранением правого плеча. Состояние стабильное. Готовится к переводу на уровень областной больницы», — написала омбудсмен.

Москалькова напомнила, что трагедия в Ульяновске — не первый случай вооружённого нападения на детские и образовательные учреждения в России, и призвала усилить меры по охране школ, колледжей и детских садов.



«Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно», — подчеркнула Москалькова.