С огнестрельными ранениями: в Москве нашли убитыми известного банкира, его жену и несовершеннолетнего ребёнка

Следственный комитет расследует убийство на западе Москвы: в квартире жилого дома на Университетском проспекте найдены тела трёх человек с огнестрельными ранениями. Предположительно, убитые — известный банкир Владислав Аваев, его жена и 13-летняя дочь. Следствие полагает, что мужчина мог сперва застрелить супругу и ребёнка, а затем покончить с собой. В СМИ сообщают, что мотивом убийства могли стать ревность и затяжной конфликт Аваева с супругой. Официального подтверждения этой версии нет.

В квартире на Университетском проспекте в Москве нашли убитой семью из трёх человек: 51-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, а также их несовершеннолетнюю 13-летнюю дочь. По данным ряда СМИ, погибшие — бывший вице-директор «Газпромбанка» Владислав Аваев, его супруга и их ребёнок.

«Их обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри», — говорится в официальном сообщении на сайте столичного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, сейчас рассматривается несколько версий произошедшего, основная — глава семейства сам застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой. СМИ уточняют, что тела Аваева и его супруги были найдены в одной комнате, а тело дочери — в другой.

В Следственном комитете добавили, что сразу после обнаружения тел в квартире на Университетском проспекте на место происшествия прибыли руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — отметили в СК.

Кроме того, ход расследования жестокого убийства семьи на западе Москвы взят на контроль в столичной прокуратуре.

Суды из-за ребёнка

После того как стало известно о страшной находке на Университетском проспекте, несколько СМИ сообщили, что возможным мотивом убийства стала ревность: якобы Аваев узнал о неверности супруги и решил с ней расправиться, а после избавился и от их общей дочери, ставшей невольной свидетельницей убийства.

В ряде СМИ также сообщали, что убитая супруга Аваева якобы завела роман с личным водителем, о чём узнал её муж. По некоторым данным, на момент убийства женщина была на пятом месяце беременности. В следственных органах не подтверждают эту информацию.

Обнаружить тела погибших, по данным журналистов, помог именно водитель семейства Аваевых. Незадолго до убийства ему якобы звонил сам Аваев, но, когда шофёр прибыл к его дому, никто не открыл дверь и не ответил на звонки. Заподозрив неладное, водитель связался с родственницей банкира, та приехала, вошла в квартиру и увидела тела убитых родственников.

После убийства известной семьи в Москве в СМИ появились сообщения, что отношения Аваева и его супруги испортились задолго до роковых событий. Так, в 2021 году женщина судилась с мужем за право единоличной опеки над их 13-летней дочерью Марией. Аваев, в свою очередь, также настаивал на том, чтобы воспитывать дочь без участия супруги.

Как выяснил RT, иск в Никулинский суд в октябре 2021 года подавала мать ребёнка. Несмотря на судебную тяжбу между супругами, об их разводе на тот момент речи не шло, предметом спора стала именно опека над дочерью, которая страдала эпилепсией. На этом основании ребёнку даже установили инвалидность. Иск жены Аваева о единоличной опеке над Марией впоследствии был отозван, это произошло в декабре 2021.

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Примечательно, что в 2014 году банкир Аваев использовал диагноз дочери в другом судебном процессе — тогда финансист судился с Управлением делами президента, где до 2012 года работал заместителем начальника департамента.

Иск чиновника рассматривал также Никулинский суд. Аваев подал туда иск, поскольку остался недоволен квартирой, которую ему предоставил работодатель.

Мужчина настаивал, что из-за недуга дочери его семье недостаточно квартиры площадью 109,4 кв. м, предоставленной им по договору соцнайма, и требовал более просторное жильё. В тот раз Аваеву не удалось убедить суд в своей правоте, дело он проиграл.

В разное время Аваев работал в Государственной думе РФ, а также в уже упомянутом Управлении делами президента. В какой-то момент мужчина решил оставить госслужбу и заняться предпринимательством.

Кроме того, он занимал пост гендиректора компании «РТ-карбон», а позже завладел контрольным пакетом акций компании «ООО Карбоникс». Эта организация занималась научными разработками в Калининграде и Санкт-Петербурге, однако, как писали СМИ, в 2020 году прибыль начала падать, а компания оказалась на грани разорения.