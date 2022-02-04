РИА Новости: в новой Москве в лесополосе обнаружили тело «Мисс Кузбасс — 2010»

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В новой Москве в лесополосе обнаружили тело женщины, в её убийстве признался муж. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости: в новой Москве в лесополосе обнаружили тело «Мисс Кузбасс — 2010»
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По информации следствия, в января 2022 года мужчина обратился в правоохранительные органы, заявив, что в августе 2021 года его супруга уехала в неизвестном направлении.

Он заявил, что супруга выходит с ним на связь с помощью соцсетей и сообщает, что находится на отдыхе за границей.

При этом следователи установили, что женщина не пересекала российскую границу.

«Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания», —приводит РИА Новости слова Ивановой.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, погибшей является «Мисс Кузбасс — 2010». Источник утверждает, что она была убита в ходе ссоры.

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