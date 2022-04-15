Вплоть до пожизненного заключения: в России арестован фигурант по делу крупнейшего в даркнете маркетплейса

В Москве суд арестовал Дмитрия Павлова, которого американские правоохранительные органы считают одним из администраторов крупнейшей в мире площадки в даркнете по продаже наркотиков. В случае признания вины Павлову грозит пожизненное заключение. Адвокат Павлова в пятницу обжаловала решение об аресте, но от комментариев RT отказалась.

Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере Дмитрия Павлова.

Именно 30-летнего жителя Санкт-Петербурга Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии в начале апреля обвинил в совершении ряда преступлений, посчитав его одним из администраторов крупнейшей в мире находящейся в даркнете платформы для торговли наркотиками. Сразу после этого Павлов, которого в США связывают с упомянутой в обвинительном акте с компанией «Промсервис» (ей принадлежит ряд интернет-доменов, в том числе уже недействующих. — RT), успел заявить нескольким российским изданиям о своей непричастности к предъявленным обвинениям.

«Мы просто перепродажники-реселлеры. У немцев купили и дальше продали», — заявлял тогда Павлов «Фонтанке», добавив, что не знает, кто «хостится на серверах», так как после предоставления доступа клиенты меняют пароль, поэтому доступ к серверу с его стороны невозможен. После нескольких коротких комментариев в СМИ Павлов прекратил общаться с журналистами и на вопросы RT, которые были заданы ему в одном из мессенджеров, отвечать не стал.

О том, что он арестован в Москве, стало известно в четверг. Павлову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств в особо крупных размерах).

В пятницу, 15 апреля, появилась информация о том, что защита Павлова обжаловала решение об аресте.

Как связано уголовное преследование Дмитрия Павлова в России и выдвинутые в США обвинения, пока достоверно неизвестно. Как выяснил RT, интересы задержанного в ходе судебного заседания представляла петербургский адвокат Мария Миттенберг. На вопросы она отвечать наотрез отказалась, бросив трубку.

Источник рассказал RT, что делом Дмитрия Павлова занимается один из следователей по особо важным делам 3-го отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России.

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Напомним, что согласно опубликованному 5 апреля Минюстом США обвинительному акту, предполагается, что с ноября 2015 года именно Павлов руководил компанией «Промсервис» (формально она принадлежит Олегу Викторовичу Павлову. — RT), которая также известна под названием «Полный привод» и 4x4 host и которая администрировала крупнейший в даркнете маркетплейс, что позволяло пользоваться площадкой тысячам наркоторговцам и другим продавцам незаконных товаров и услуг. Благодаря этому администраторы, одним из которых был Павлов, якобы получили миллионы долларов в виде комиссии.

По данным американских правоохранителей, в общей сложности с января 2016-го по март 2022 года на подконтрольные нелегальной платформе криптовалютные кошельки поступило около $5,2 млрд.

Выдвинутым американцами обвинениям в адрес россиянина предшествовала спецоперация правоохранительных органов Германии, благодаря которым были отключены находящиеся на территории страны серверы теневого маркетплейса и сам он 5 апреля перестал функционировать. В свою очередь в Минфине США ввели против запрещённой площадки в финансовые санкции, отметив, что усилия по пресечению её работы были скоординированы между разными странами.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против крупнейшей и наиболее известной в мире даркнет-площадки в рамках скоординированных международных усилий по пресечению распространения вредоносных киберпреступных услуг, опасных наркотиков и других незаконных предложений, доступных через этот российский сайт», — отмечалось в сообщении ведомства.

Бывший советник президента РФ по развитию интернета, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко ранее заявил RT, что операция такого уровня оказалась возможна только в рамках международного сотрудничества. Он выразил уверенность, что в ней участвовала и Россия, которая свою причастность по каким-то причинам решила не афишировать.

«Это распределённая история, которая находится на серверах у кучи людей. Она не решается одной страной... Невозможно без содействия американцев, китайцев и российских правоохранительных органов что-то подобное сделать, — заявил Клименко. — Если человек со средней квалификацией будет сознательно прятаться, его будет найти, мягко говоря, очень сложно. Если группа людей покупает специальное ПО и есть ещё свои собственные программисты, которые предпринимают все действия, чтобы не нашли, то это очень долгий и сложный процесс», — отмечал Клименко.

Скорее всего, его версия о том, что в России также активно работали по пресечению работы маркетплейса, оказалась верной. Во всяком случае Дмитрий Павлов в считанные дни после выдвинутых за океаном обвинений оказался в руках российского следствия.

Отметим, что после ужесточения в 2012 наказания для наркоторговцев ему грозит пожизненное заключение и подобный прецедент в российской судебной практике уже есть. В декабре 2017 года к такому наказанию был приговорён крупный таджикский наркоторговец Шерали Табаров.