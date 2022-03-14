«Ъ»: специалисты наблюдают ажиотаж вокруг банковских карт россиян в даркнете

Короткая ссылка
В компаниях по кибербезопасности сообщили о попытке преступников срочно «монетизировать» данные более 100 тыс. карт российских банков, которые при этом потеряли ценность, пишет «Коммерсантъ».
«Ъ»: специалисты наблюдают ажиотаж вокруг банковских карт россиян в даркнете
  • Gettyimages.ru

«На рынке кардинга (мошенничество с платежными картами) наблюдается ажиотаж: за три дня в сеть были на безвозмездной основе слиты данные более 100 тыс. карт российских банков», — говорится в сообщении газеты, которая ссылается на Infosecurity.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян уточнил, что «продавал его на форуме некий англоязычный пользователь».

«Но объявление было удалено, так как на форуме запрещена «работа по RU», — отметил он.

По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, рост утечек данных российских банковских клиентов «действительно наблюдается», при этом он произошёл не в последние дни.

По мнению Оганесяна, «ажиотаж» связан с тем, что западные кардеры «сбрасывают запасы украденных российских карт», потому что их уже невозможно использовать за рубежом для «вещевого кардинга», то есть покупок в интернет-магазинах с последующей перепродажей товара.

Как ранее заявили в ЦБ, карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить