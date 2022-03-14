«Ъ»: специалисты наблюдают ажиотаж вокруг банковских карт россиян в даркнете

В компаниях по кибербезопасности сообщили о попытке преступников срочно «монетизировать» данные более 100 тыс. карт российских банков, которые при этом потеряли ценность, пишет «Коммерсантъ».

«На рынке кардинга (мошенничество с платежными картами) наблюдается ажиотаж: за три дня в сеть были на безвозмездной основе слиты данные более 100 тыс. карт российских банков», — говорится в сообщении газеты, которая ссылается на Infosecurity.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян уточнил, что «продавал его на форуме некий англоязычный пользователь».

«Но объявление было удалено, так как на форуме запрещена «работа по RU», — отметил он.

По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, рост утечек данных российских банковских клиентов «действительно наблюдается», при этом он произошёл не в последние дни.

По мнению Оганесяна, «ажиотаж» связан с тем, что западные кардеры «сбрасывают запасы украденных российских карт», потому что их уже невозможно использовать за рубежом для «вещевого кардинга», то есть покупок в интернет-магазинах с последующей перепродажей товара.

Как ранее заявили в ЦБ, карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.