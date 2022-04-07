«Нас ждут ещё и аресты»: в деле крупнейшей в даркнете площадки по продаже наркотиков появились первые фигуранты

Правоохранительные органы США вслед за коллегами из ФРГ объявили войну крупнейшей в мире даркнет-площадке по продаже наркотиков. На этой неделе немецкие силовики отчитались об успешной спецоперации, в результате которой были отключены расположенные на территории страны серверы платформы, после чего она приостановила работу. Параллельно с этим суд в Калифорнии заочно предъявил обвинение россиянину Дмитрию Павлову, которого за океаном считают одним из соучастников организации работы маркетплейса. Сам 30-летний россиянин для комментариев был недоступен.

Русскоязычная даркнет-платформа, которая считается крупнейшей в мире интернет-площадкой для торговли наркотиками, стала объектом пристального внимания зарубежных правоохранителей. На этой неделе немецкая полиция отчиталась об успешной спецоперации, в результате которой были отключены расположенные на территории Германии серверы, вследствие чего ресурс приостановил работу. В свою очередь, Министерство юстиции США также объявило о закрытии площадки и опубликовало официальное обвинение, которое Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии выдвинул в адрес 30-летнего российского гражданина Дмитрия Олеговича Павлова.

«Способствовал деятельности»

Как следует из документа, Павлову вменяется администрирование платформы, предоставление ей хостинговых услуг, сговор с целью отмывания денег и распространение наркотиков. По данным американских правоохранителей, площадка была создана приблизительно в 2015 году путём слияния двух российских наркотических интернет-форумов.

Утверждается, что услуги хостинга для двух этих платформ Павлов предоставлял ещё с 2013 года посредством российской компании «Промсервис». Эта компания, по данным американских правоохранителей, также работала под названием «Полный привод» и 4x4host.ru. Согласно обвинению, с ноября 2015 года «Промсервис» управлял арендованными серверами новой площадки.

В документе отмечается, что обвиняемый способствовал деятельности даркнет-платформы, что позволило ей получать «комиссионные в размере миллионов долларов» от незаконных продаж, осуществляемых через сайт. Также утверждается, что Павлов якобы неоднократно получал платежи в криптовалюте с кошельков, связанных с площадкой.

В обвинительном акте также сообщается, что всего с января 2016-го по март 2022 года на подконтрольные нелегальной платформе криптовалютные кошельки поступило около $5,2 млрд.

О том, какую роль играла платформа в даркнете, наглядно говорят следующие данные: в 2021 году на платформу пришлось порядка 80% транзакций в криптовалюте от их общего объёма в теневом сегменте интернета, а администраторы платформы получали комиссию за каждый перевод.

В рамках расследования американские правоохранители сделали контрольную закупку, приобретя пять граммов синтетического наркотика, который был отправлен посылкой с Украины в Сан-Франциско. Кроме того, оперативники успешно воспользовались услугой по отмыванию денег. Небольшая сумма в биткоинах за вычетом комиссии попала на криптокошелёк нужному адресату.

Если обвинения в адрес Павлова будут доказаны в суде, ему, помимо серьёзного наказания, грозит конфискация имущества, полученного незаконным путём.

«Мы просто перепродажники»

По данным базы «Спарк», ООО «Промсервис» принадлежит не Дмитрию Олеговичу, а Олегу Викторовичу Павлову. Компания была зарегистрирована в Череповце как турагентство. «Промсервису» принадлежит ряд доменов, в том числе упомянутый в обвинительном заключении неработающий сайт 4x4host.ru.

Сам Дмитрий Павлов заявил «Фонтанке», что не работает под перечисленными в документе брендами больше пяти лет. Кто хостится на указанных серверах, Павлов не знает, так как после предоставления доступа клиенты меняют пароль. «Мы просто перепродажники — реселлеры. У немцев купили и дальше продали», — заявил Павлов. Вопрос издания о последствиях предъявленных обвинений Павлов оставил без комментария.

RT также попытался получить разъяснения Дмитрия Павлова. Он прочитал сообщение в одном из мессенджеров, но не ответил на него, после чего заблокировал отправителя.

Также 5 апреля, в день публикации обвинений в адрес Павлова, другое американское ведомство — Минфин — ввело санкции против наркотического маркетплейса.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против крупнейшей и наиболее известной в мире даркнет-площадки... в рамках скоординированных международных усилий по пресечению распространения вредоносных киберпреступных услуг, опасных наркотиков и других незаконных предложений, доступных через этот российский сайт», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Заявление Минфина США последовало после спецоперации немецких правоохранительных органов, в результате которой площадка перестала работать.

«Центральное управление по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федеральное управление уголовной полиции Германии отключили расположенную на территории страны серверную инфраструктуру крупнейшего в мире нелегального даркнет-рынка. Таким образом, его деятельность прекращена. Также были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную примерно €23 млн», — сообщили в пресс-службе уголовной полиции.

Уточнялось, что прекращение работы площадки стало итогом расследования, которое власти Германии начали в августе 2021 года и в котором принимали участие ряд американских структур.

«Без России не обошлось»

Бывший советник президента РФ по развитию интернета, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко в беседе с RT рассказал, что в Германии всегда было удобно и дёшево размещать серверы.

«У немцев очень развит хостинг, который достаточно лоялен. Все открывают VPN в Германии, чтобы их не нашёл Роскомнадзор. Пожалуйста, €4 в месяц платите, поднимаете системного администратора, поднимаете софт VPN, и у десяти человек всё работает. При этом вероятность, что Роскомнадзор поймает, очень мала, потому что это не публичный VPN, вы не можете найти сигнатуры похожести. Поэтому в Германии было просто удобно», — объяснил Клименко.

Он считает, что ликвидация даркнет-маркетплейса оказалась возможной только благодаря серьёзной международной кооперации.

«Это распределённая история, которая находится на серверах у кучи людей. Она не решается одной страной... Невозможно без содействия американцев, китайцев и российских правоохранительных органов что-то подобное сделать,— заявил Клименко. — Если человек со средней квалификацией будет сознательно прятаться, его будет найти, мягко говоря, очень сложно. Если группа людей покупает специальное ПО и есть ещё свои собственные программисты, которые предпринимают все действия, чтобы не нашли, то это очень долгий и сложный процесс».

В связи с этим Клименко не сомневается, что так или иначе в расследовании участвовала и Россия.

«Население по этим темам не надо даже информировать. Это с точки зрения «безопасников», потому что, может, они как раз ничего не говорят из-за сложной политической истории сейчас, — считает Клименко. — Я оцениваю возможности наших правоохранительных органов в соответствии с теми продуктами, которые мы делаем. У нас неплохие продукты, всё работает. Другой вопрос, что противодействие очень квалифицированное, поэтому борьба идёт очень долго».

По мнению эксперта, на место закрытой площадки придут более мелкие аналоги, которые будут менее доступными и больше будут маскироваться.

«Нельзя ни одну преступность уничтожить в ноль, но убрать с улиц проституцию — а в 1990-х годах на каждом перекрёстке на Тверской стояли девушки — удалось. Законопослушный человек, гуляя по разрешённой территории, не должен натыкаться на торговлю наркотиками, оружием и проституцию», — заключил Клименко.

«По обороту площадка считалась лидером»

Эксперт в области информационной безопасности, директор центра «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в разговоре с RT отметил, что немецкая полиция заинтересовалась даркнет-платформой ещё в марте 2020 года после того, как владельцы сайта заявили о создании площадки, нацеленной на западные страны Европы — Eternos.

«В сентябре 2020 года маркетплейс отказался от запуска Eternos, к тому времени уже готового. Они напугались из-за того, что в конце лета 2020-го европейские полицейские очень быстро закрыли семь или восемь аналогичных площадок разом»,— объясняет он.

Таким образом ресурс попал в разработку немецкой полиции. Кроме того, по словам Бедерова, крупнейшая площадка всё же присутствовала на европейском рынке.

«По оценке европейских полицейских, по обороту площадка считалась лидером. Она имела потенциал к тому, чтобы «раскататься» по Европе очень сильно. Это пугало и действительно их беспокоило. В ближайшее время, я полагаю, нас ждут ещё и аресты», — объяснил он.

По мнению Бедерова, восстановление работы маркетплейса у владельцев может занять максимум неделю, в противном случае это будет означать, что полицейские задержали кого-то из ключевых игроков.

«Администраторы кричат, что восстановят площадку. Действительно, у них есть для этого возможности — и финансовые, и людские, и бренд достаточно известный, — допустил Бедеров. — Важно понимать, что в даркнете сайты делятся на две категории: более-менее современные маркетплейсы, которых единицы, и эта площадка к ним относится. Всё остальное представлено какими-то допотопными сайтами или форумами модели начала 1990-х годов».

Альтернативные форумы, по его данным, не выдерживают потока посетителей и «падают», а также вряд ли могут конкурировать с закрытым маркетплейсом.

«Красивая обёртка»

Хакер Александр Варской, комментируя RT обвинения в адрес Дмитрия Павлова, отмечает, что американские ведомства часто выдвигают безосновательные обвинения в адрес россиян.

«Минюст США — вообще большие мастера делать в хорошей упаковке публичные заявления от каких-то своих серьёзных юридических служб. Они заворачивают такие штуки в красивую обёртку. Причем лог-файлы к этим документам почему-то никто не прилагает, — поясняет Варской. — У нас есть похожая ситуация с Женей Никулиным, которого в Чехии в 2016 году арестовали и забрали в Америку. Он до сих пор там сидит. Перечислили кучу его никнеймов в официальной бумаге Минюста, но я парня много лет знал и таких ников не слышал, а мы друг друга по никам как раз знаем больше, чем по фамилиям».

В свою очередь, Бедеров считает, что Павлов мог быть причастен к незаконной деятельности маркетплейса — в обвинительном заключении ему вменяют экономические преступления.

Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что не стоит воспринимать интернет-преступность как организованное преступное сообщество, которое имеет какую-то строгую и понятную иерархию. Представители криминальных структур очень сегментированы по направлениям работы: есть лица, прямо совершающие преступления, а есть те, кто занимается обеспечением их ПО, обеспечивает серверную и иную часть.

«Пусть доказывает свою невиновность. Правоохранительные органы США достаточно чётко собирают свою доказательную базу. Мне представляется, что рыльце у него в пушку, — говорит Бедеров после изучения документа Минюста США с обвинениями в адрес Павлова. — Надо разбирать характер взаимоотношений, потому что в доказательной базе значится, что он получал переводы в криптовалюте, и, скорее всего, по ней его и отследили. То, что он ничего не знал, — это очень красивая легенда, но вообще криптовалютные обороты и оплата с помощью неё на территории России, кстати говоря, запрещены».