ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.
ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«С поличным задержаны пять активных участников ОПГ — трое граждан России и двое граждан Украины, у которых обнаружено и изъято не менее 66 кг синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры», — сообщили в спецслужбе.

Участники организованной преступной группировки осуществляли сбыт произведённой наркотической продукции в интересах одного из интернет-магазинов на торговой площадке Hydra.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России (производство наркотических средств в особо крупном размере).

Участники преступной группы в настоящее время арестованы.

В ФСБ отметили, что члены группировки использовали повышенные меры безопасности: засекречивали места своего проживания и использовали законспирированные средства связи.

«Наркотические средства между членами ОПГ передавались исключительно через тайники. Места хранения наркотиков тщательно скрывались», — подчеркнули в ведомстве.

В конце декабря в Брянской области задержали подозреваемого в незаконной реализации синтетических наркотиков.

Онлайн-газета «Реальное время» также сообщала, что в Татарстане 17 участников преступной группировки приговорили к тюремному заключению от восьми до 12 лет за сбыт наркотиков.

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