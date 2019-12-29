Под Брянском изъяли более 30 килограммов синтетического наркотика

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Сотрудники полиции и УФСБ по Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконной реализации наркотических средств, и изъяли в его квартире более 30 кг синтетических наркотиков.
Под Брянском изъяли более 30 килограммов синтетического наркотика
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Отмечается, что 28 декабря «в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ и УМВД России по Брянской области на территории областного центра задержан подозреваемый в незаконной реализации наркотических средств». 

Во время обыска, «проведённого совместно с сотрудниками полиции, в квартире задержанного изъято более 30 кг синтетических наркотиков».

Как уточняется, подозреваемый заключён под стражу.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса России («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). 

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах вынесли приговор в отношении 17 участников преступной группировки, обвиняемых в сбыте наркотиков. Каждый из них получил от 8 до 12 лет в колониях общего, строгого и особого режимов.

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