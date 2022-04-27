В детских садах и школах Амурской области проверят безопасность

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Министерство образования и науки Амурской области заявило, что детские сады и школы региона проверят после трагедии в Ульяновской области.
В детских садах и школах Амурской области проверят безопасность
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Министерством образования и науки Амурской области издан приказ, в котором всем ответственным за безопасность в образовательных организациях региона указано провести проверки работоспособности систем передачи тревожных сообщений, организовать с сотрудниками внеплановые инструктажи. Всё это необходимо делать на регулярной основе», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что житель Ульяновской области с ружьём напал на детский сад в посёлке Вешкайма. Мужчина застрелил воспитателя и двоих детей. Другая педагог пострадала — женщину с пулевым ранением руки доставили в местную больницу. Возбуждено уголовное дело. 

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