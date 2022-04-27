Аналитик Федосова оценила предложение об ограничении прав иноагентов в регистрации НКО

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова об ограничении иноагентов в праве регистрации новых НКО.

По мнению эксперта, данная мера является логичной и обоснованной.

По её словам, предложение депутата «ложится в русло» политики, направленной на ограничение деятельности иностранных агентов.

«Мы, конечно, видели, какое количество некоммерческих организаций было зарегистрировано не только в России, но и на территории соседних стран, какие шаги предпринимали эти некоммерческие организации, зачастую политизированные, даже если тематика их деятельности не была напрямую политической. Это приводило к формированию деструктивных настроений в обществе, выливалось в протесты», — пояснила аналитик.

Она также напомнила о событиях в Белоруссии в 2020 году, где НКО занимались организацией протестов, а также в Казахстане в январе этого года. Федосова отметила, что, несмотря на наличие социально-экономических факторов, в произошедшем прослеживался и фактор внешнего влияния.

«Такие предложения, конечно, направлены на то, чтобы усилить защиту нашего гражданского общества», — заключила специалист.

Ранее в Госдуме предложили расширить перечень лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей НКО, и ограничить иноагентов в праве регистрации новых некоммерческих организаций.