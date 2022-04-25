Законопроект: иноагент не имеет права на государственную финансовую поддержку
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«Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку», — приводит РИА Новости ст. 10 п. 12 законопроекта.
По законопроекту, иноагенты также не могут применять упрощённую систему налогообложения.
Ранее член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина заявила, что, согласно новому законопроекту, иноагенты смогут не использовать маркировку о своём статусе в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иноагента.