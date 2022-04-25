Пискарёв: в Госдуму внесён обобщающий нормы об иноагентах законопроект

В Государственную думу внесён законопроект, обобщающий нормы об иноагентах. Проект был разработан комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарёв.

«Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесён в Государственную думу», — говорится в Telegram-канале комиссии.

Ранее член комиссии, депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что, согласно новому законопроекту, иноагенты смогут не использовать маркировку о своём статусе в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иноагента.