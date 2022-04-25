Пискарёв: в Госдуму внесён обобщающий нормы об иноагентах законопроект
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Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарёв.
«Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесён в Государственную думу», — говорится в Telegram-канале комиссии.
Ранее член комиссии, депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что, согласно новому законопроекту, иноагенты смогут не использовать маркировку о своём статусе в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иноагента.