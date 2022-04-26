Суд заключил под стражу второго фигуранта дела о покушении на журналиста Соловьёва

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 25 июня Максима Дружинина, подозреваемого в покушении на убийство журналиста Владимира Соловьёва.

«Суд постановил: избрать в отношении подозреваемого Дружинина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 25 июня 2022 года», — приводит РИА Новости слова судьи Елены Ленской.

Ранее стало известно об аресте другого подозреваемого в покушении на убийство Соловьёва — Василия Стрижакова.

25 апреля ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».