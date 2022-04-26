Суд заключил под стражу подозреваемого в покушении на убийство журналиста Соловьёва
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«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Стрижакову меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит ТАСС слова судьи Наталии Дударь.
Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».