Суд заключил под стражу подозреваемого в покушении на убийство журналиста Соловьёва

Басманный суд Москвы заключил под стражу Василия Стрижакова, подозреваемого в покушении на убийство журналиста Владимира Соловьёва.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Стрижакову меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит ТАСС слова судьи Наталии Дударь.

Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».