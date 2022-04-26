Знакомая устроившего стрельбу в детсаду под Ульяновском рассказала о характере мужчины

Бывшая одноклассница подозреваемого в убийстве трёх человек в детском саду в Ульяновской области рассказала о характере мужчины.

«Его с детства обижали, со школы всё пошло. Я давно его не видела. Семья у него неполная, вроде, из-за материального недостатка. Он не любил общаться. Он ни с кем не дружил, с ним тоже никто не дружил», — рассказала Наталья «Газете.Ru».

Ранее Life.ru передавал, что стала известна личность стрелка. По предварительным данным, это 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала мать.

Власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.