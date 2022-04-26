В Оренбургской области зафиксировали 79 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зафиксировали 79 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области зафиксировали 79 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 214 804. Вылечились за минувшие 24 часа 123 жителя, всего — 208 867.

Также стало известно, что в Ленинградской области зарегистрировали 101 случай коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный штаб.

Больше всего заболевших — во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах (31, 17 и 11 жителей соответственно).

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.

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