В Татарстане подтвердили 226 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 226 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 143 747 жителей. Вылечились 137 635 человек, в том числе 230 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 170 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 366 129.

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.