В Кемеровской области зафиксировали 115 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зафиксировали 115 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 129 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 161 232, выздоровевших — 157 238.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1690 пациентов.

Также стало известно, что в Омской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В области по-прежнему действует масочный режим в помещениях, общественных местах и на транспорте.

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.