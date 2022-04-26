Дерматолог Галлямова напомнила о важности солнцезащитного крема весной

Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что использование солнцезащитного средства — одно из обязательных условий для здоровья кожи.

Отсутствие на коже лица солнцезащитного крема приводит к развитию косметологических проблем: появлению морщин и пигментных пятен, сообщила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Также важно защищать кожу от весеннего солнца для профилактики онкологических заболеваний. Особенно этот вопрос актуален для обладателей светлой кожи первого и второго типов.

Специалист рекомендовала использовать тональную основу с SPF-фактором или аналогичную защитную пудру и обновлять солнцезащитное средство раз в два часа.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.