В Авиалесоохране заявили о рисках лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

Короткая ссылка
Заместитель начальника Авиалесоохраны Андрей Ерицов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что высокие риски возникновения лесных пожаров в период майских праздников прогнозируют в Приморском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области и на юге Сибирского федерального округа.
В Авиалесоохране заявили о рисках лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

«Мы прогнозируем высокие классы пожарной опасности, пожарные риски на территории Приморской области, Еврейской автономной области, в Забайкальском крае, в некоторых регионах на юге Сибирского федерального округа», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, в каких регионах будет повышенный риск пожаров на майские праздники.

По его словам, в этой связи в регионы будут направлены дополнительные силы и средства.

Ранее сообщалось, что пожароопасный период действует в Удмуртии с 22 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить