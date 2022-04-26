В Авиалесоохране заявили о рисках лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке
- РИА Новости
«Мы прогнозируем высокие классы пожарной опасности, пожарные риски на территории Приморской области, Еврейской автономной области, в Забайкальском крае, в некоторых регионах на юге Сибирского федерального округа», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос, в каких регионах будет повышенный риск пожаров на майские праздники.
По его словам, в этой связи в регионы будут направлены дополнительные силы и средства.
Ранее сообщалось, что пожароопасный период действует в Удмуртии с 22 апреля.