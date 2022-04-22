В Удмуртии объявили начало пожароопасного сезона

Пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минприроды республики.

В лесах региона запрещены все работы с открытым огнём.

Согласно многолетним наблюдениям, основной причиной возгораний в это время года являются ландшафтные пожары, угрожающие населённым пунктам, объектам экономики и землям лесного фонда.

Ранее URA.RU сообщало, что в ряде районов Челябинской области объявили высокую пожарную опасность на фоне резкого потепления.