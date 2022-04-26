В 10 стационарах Москвы внедрили систему определения состояния здоровья пациентов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что приёмные отделения десяти стационаров столицы начали работать по новому алгоритму.

Так, новая система при помощи цветовых подсказок помогает определить степень тяжести состояния обратившегося за консультацией человека. Благодаря этому врачи быстрее принимают необходимые решения, передаёт НТВ.

Системы цифрового помощника уже имеются в том числе в больницах им. Спасокукоцкого, Филатова, Виноградова, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больнице и ММКЦ «Коммунарка».

«Использовать цифровую систему оценки состояния поступающих пациентов мы начали ещё в период пандемии. Сервис зарекомендовал себя как эффективный, поэтому мы приняли решение расширить область его применения — внедрять его и в нековидных приёмных отделениях», — приводит слова Раковой ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на официальный портал мэра столицы.

Уточняется, что в 2022 году сервис заработает во всех взрослых стационарах Москвы.

Ранее сообщалось, что число жителей Московской области, записавшихся в медучреждения или вызвавших врача на дом с помощью чат-бота, достигло 42 тыс.