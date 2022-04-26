В 10 стационарах Москвы внедрили систему определения состояния здоровья пациентов

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что приёмные отделения десяти стационаров столицы начали работать по новому алгоритму.
В 10 стационарах Москвы внедрили систему определения состояния здоровья пациентов
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Так, новая система при помощи цветовых подсказок помогает определить степень тяжести состояния обратившегося за консультацией человека. Благодаря этому врачи быстрее принимают необходимые решения, передаёт НТВ.

Системы цифрового помощника уже имеются в том числе в больницах им. Спасокукоцкого, Филатова, Виноградова, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больнице и ММКЦ «Коммунарка».

«Использовать цифровую систему оценки состояния поступающих пациентов мы начали ещё в период пандемии. Сервис зарекомендовал себя как эффективный, поэтому мы приняли решение расширить область его применения — внедрять его и в нековидных приёмных отделениях», — приводит слова Раковой ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на официальный портал мэра столицы.

Уточняется, что в 2022 году сервис заработает во всех взрослых стационарах Москвы.

Ранее сообщалось, что число жителей Московской области, записавшихся в медучреждения или вызвавших врача на дом с помощью чат-бота, достигло 42 тыс.

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