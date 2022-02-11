Более 40 тысяч жителей Подмосковья записались в больницу и вызвали врача с помощью чат-бота

Число жителей Московской области, записавшихся в медучреждения или вызвавших врача на дом с помощью чат-бота, достигло 42 тыс.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

Цифровой помощник «Денис» был запущен на прошлой неделе. Самой востребованной услугой пока является вызов врача на дом.

Чат-бот доступен в мессенджере Telegram и синхронизирован с системой ЕМИАС. Таким образом, все записи через цифрового помощника отображаются в личном кабинете на региональном сайте госуслуг.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что жителям Москвы рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный.