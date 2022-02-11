Более 40 тысяч жителей Подмосковья записались в больницу и вызвали врача с помощью чат-бота
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.
Цифровой помощник «Денис» был запущен на прошлой неделе. Самой востребованной услугой пока является вызов врача на дом.
Чат-бот доступен в мессенджере Telegram и синхронизирован с системой ЕМИАС. Таким образом, все записи через цифрового помощника отображаются в личном кабинете на региональном сайте госуслуг.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что жителям Москвы рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный.