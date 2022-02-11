Более 40 тысяч жителей Подмосковья записались в больницу и вызвали врача с помощью чат-бота

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Число жителей Московской области, записавшихся в медучреждения или вызвавших врача на дом с помощью чат-бота, достигло 42 тыс.
Более 40 тысяч жителей Подмосковья записались в больницу и вызвали врача с помощью чат-бота
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

Цифровой помощник «Денис» был запущен на прошлой неделе. Самой востребованной услугой пока является вызов врача на дом.

Чат-бот доступен в мессенджере Telegram и синхронизирован с системой ЕМИАС. Таким образом, все записи через цифрового помощника отображаются в личном кабинете на региональном сайте госуслуг.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что жителям Москвы рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный.

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