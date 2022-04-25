Директор ФСБ Бортников: по делу о покушении на Соловьёва задержаны шесть москвичей

Директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва задержаны шестеро жителей Москвы.

«Подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей, в количестве шести человек. Вели их с украинской стороны представители СБУ», — сказал Бортников.

Директор ФСБ отметил, что эта группа определила посещение Соловьёвым определённых мест. По его словам, у задержанных было задание выбрать место осуществления покушения.

Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.

По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».