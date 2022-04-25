Директор ФСБ Бортников: по делу о покушении на Соловьёва задержаны шесть москвичей
- РИА Новости
«Подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей, в количестве шести человек. Вели их с украинской стороны представители СБУ», — сказал Бортников.
Директор ФСБ отметил, что эта группа определила посещение Соловьёвым определённых мест. По его словам, у задержанных было задание выбрать место осуществления покушения.
Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.
По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».